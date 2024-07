Neri sindaco e avvocato anti-nutrie | Ho fatto assolvere due agricoltori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) C’era anche lui, Samueledi Masi Torello – la fascia tricolore, sullo sfondo le bandiere gialle e i trattori –, alla manifestazione di Coldiretti per protestare contro quella che l’associazione di categoria definisce l’invasione delle. Erano t, 17 sindaci e assessori, a dimostrare la loro vicinanza agli. "Due milioni e mezzo lenella nostra provincia", il numero astronomico scandito da Alessandro Visotti, direttore di Coldiretti, nel giorno della mobilitazione in piazza a Ferrara. L’associazione ha chiesto con forza alla prefettura di far applicare in maniera concreta – dalla carta ai campi – misure già previste, come le catture e l’abbattimento con le armi., come mai era lì? "Perché la misura è colma. Lesono un problema, per gli, per la viabilità.