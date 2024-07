Napoli ciao Dimaro E Osimhen Lukaku

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilverso l’addio die l’attesa per: di seguito un articolo tratto dal sito di Sky Sport. Con la vittoria sul Mantova (3-0 grazie ai gol di Lindstrom, Spinazzola e Cheddira) si è chiusa (di fatto) la prima parte del ritiro deldi Antonio Conte. Dopo carichi di lavoro pesanti, all’orizzonte doppia seduta di allenamento aprima della partenza per la Campania (aereo alle 21.00 di oggi) per gli azzurri che si ritroveranno a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione”. A Castel di Sangro, l’allenatore del“In quell’occasione, l’allenatore avrà a disposizione anche i nazionali, e chissà che il mercato non possa consentire a Conte di riabbracciare sul suolo abruzzese Romelu. Questo il commento a fine partita: “Buon test, veniamo da nove giorni di lavoro duro dal punto di vista fisico e tattico.