L' attacco allo Yemen e la crisi politica interna in Israele | cosa sta succedendo

(Di domenica 21 luglio 2024) Due membri del gabinetto di sicurezza israeliano - il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, e il ministro della Giustizia, Yariv Levin - non hanno partecipato al voto che ha dato il via libera al raid sullo, lamentando di essere stati convocati con appena 45 minuti di preavviso, senza avere quindi il tempo di discutere la rappresaglia contro l'missilistico Houthi che aveva causato un morto a Tel Aviv. Il vertice, riferisce la testata israeliana Canale 12, era stato convocato dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale israeliano, Tzachi Haneghbi, che avrebbe intimato ai ministri di non avviare un dibattito. Il raid è iniziato quando la riunione, durata quattro ore e convocata eccezionalmente durante lo Shabbat, era già in corso.