Joe Biden e la dura legge del tempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Washington, 21 luglio 2024 – Accettare di essere invecchiati, di non avere più la forza per assolvere determinati doveri e funzioni, prendere consapevolezza di non avere le energie dei bei tempi, è forse la sfida più difficile che la vita ci mette davanti. Ilnon fa sconti a nessuno, l’età passa per tutti. Anche Joe, l’uomo più potente del mondo, si è dovuto arrendere. Ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte al cinismo del. Il presidente degli Stati Uniti, poco fa, ha infatti annunciato il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, cedendo dopo settimane di pressioni da parte di donatori, personalità di primissimo rango, giornali, televisioni. Accerchiato e sotto il fuoco amico, ormai il suo ritiro era solo questione di