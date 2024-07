Dumfries-Inter si avvicina il rinnovo? Questa la speranza della dirigenza nerazzurra!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Denzele l’sono in trattative per definire ildel contratto dell’olandese con la società meneghina. Giuseppe Marotta ne ha parlato, sottolineando i suoi auspici per il futuro. LA SITUAZIONE – Denzelpotrebbe rinnovare il suo contratto con l’insessione estiva di calciomercato. il calciatore olandese, che inizialmente aveva manifestato una posizione molto distante da quella dei nerazzurri in merito all’ingaggio su cui impostare il prolungamentosua intesa con il club meneghino, ha progressivamente mostrato maggiore disponibilità a venire incontro alle posizioni dell’