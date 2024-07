Contatto Verstappen-Hamilton Lewis | Max frena tardi That’s racing

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2024) “La battaglia con Max è stata spinosa ma. Lui hatossimo buttandosi all’interno, io sono rimasto fermo e così mi ha colpito sulla gomma, credo che sia undi gara“. È il commento dial termine del GP dell’Ungheria, il riferimento è alcon Maxche, a 7 giri dal termine, è costato il podio al pilota della Red Bull. “Il team ha fatto un grande lavoro, non abbiamo il passo delle altre ma abbiamo tenuto duro dall’inizio della gara, è difficilissimo star dietro a Red Bull e McLaren ma ce la stiamo mettendo tutta“, aggiungeche poi si congratula con la McLaren e Piastri per la vittoria: “congratulazioni alla McLaren per la doppietta, sono la mia vecchia famiglia. Oscar, è stato molto costante da quando ha debuttato e sono felicissimo per lui, ha fatto un’ottima gara“.