Ciclismo Peter Sagan dopo la strada dice addio anche alla mountain bike | oggi l’ultima gara

(Di domenica 21 luglio 2024)è pronto a salutare il mondo delle due ruote. Il mondo delche gli ha dato tanto in questi anni, che l’ha fatto diventare icona tra. Una decisione che arriva al termine di un anno complicato, tra la doppia operazione al cuore e la non qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 che erano un suo obiettivo. Suil ritiro era arrivato già tre settimane fa al Giro di Slovacchia, a casa sua, mentre inc’era il sentore che la carriera potesse ancora andare avanti. Così non è stato: troppe sono state le difficoltà dal punto di vista fisico e queste l’hanno così allontanato definitivamente dal mondo della sua ultima corsa in bici, ai campionati nazionali slovacchi dicross-country a Košice.