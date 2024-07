Venezia Di Francesco | L’obiettivo è la salvezza spero prima dell’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Eusebio Diha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, presso Falcade, sede del ritiro bellunese del suo. “Questo è un periodo duro, ma che ci consentirà di creare la base per il lavoro futuro. Se penso all’anno scorso,che laarriviè la, non so come arrivarci, ma l’importante è centrarla. I ragazzi hanno un grande entusiasmo dopo l’ottimo lavoro di Vanoli, ho gente concentrata e di questo ne sono contento perché agevola il mio lavoro. Adesso devo trasmettere il mio pensiero calcistico”. Così dunque l’ex allenatore del Frosinone, pronto alla nuova avventura in Serie A con i lagunari., Di: “è la” SportFace.