Statale 36 da bollino rosso traffico da incubo | code e rallentamenti verso il lago e la montagna

(Di sabato 20 luglio 2024) Lecco, 20 luglio 2024 -36 da. Il primo esodo estivo è cominciato e centinaia di automobilisti sono bloccati o procedono a passo d'uomo in coda lungo la Milano – Lecco, per cercare di raggiungere ildi Como, la Valsassina a la Valtellina. Incolonnamenti si registrano in carreggiata nord,Lecco, nel tratto tra Briosco e Arosio, e poi da Molteno fino a Lecco, passando nel tunnel del Monte Barro e sul Terzo ponte Alessandro Manzoni. Per percorrere una decina di chilometri si registrano tempi di percorrenza di più di mezz'ora. Gli esperti di Anas prevedono lo stesso a partire dal pomeriggio di domani, ma in direzione inversa,sud, per il controesodo da rientro in città. Ladeldi Como e dello Spluga è stata inserita tra le strade a più alto rischio diper questo primo week end di vacanze.