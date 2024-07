Spider-Man 4 | Kevin Feige offre un aggiornamento sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 20 luglio 2024)-Man 4:unsulA meno di una settimana dall’arrivo di Deadpool & Wolverine nelle sale per le anteprime del giovedì sera, il presidente dei Marvel Studiossta facendo il giro del mondo per pubblicizzare il futuro del MCU. Sabato prossimo sarà a San Diego per quello che sarà sicuramente un imperdibile panel nella Hall H, e ci aspettiamo grandi novità su Avengers 5 e Avengers: Secret Wars. In una conversazione separata con io9,è invece stato incalzato per avere notizie su-Man 4. Le voci su un possibile regista si sono rincorse per mesi, ma ultimamente le cose sono rimaste tranquille su questo fronte. “Io e Amy Pascal ci stiamo lavorando”, ha confermato. “Abbiamo degli sceneggiatori che ci consegneranno una bozza relativamente presto”.