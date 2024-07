Shock nel Salento Accusa un malore in piscina 13enne muore dopo 8 giorni di ricovero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 luglio 2024)le tante tragedie avvenute negli ultimisulle spiagge salentine, è ancoranela per la morte di una giovane ragazzina di 13 anni nel campo estivo in Emilia Romagna. Il teatro della vicenda, però, questa volta è stata l’acqua di unae non quella del mare. Lo scorso 10 luglio, infatti, Elisa Amadosi,di origini salentine, figlia di padre emiliano e madre salentina, avevato un improvvisoun tuffo in, mentre era al centro sportivo di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, ospite di un campo estivo parrocchiale.il tuffo la ragazzina non era più emersa dall’acqua ed era stata soccorso dal bagnino della struttura.nelottodilaQuest’ultimo le ha praticato prima un massaggio cardiaco e poi attraverso un defibrillatore.