Purtroppo c’è una brutta notizia Frana in galleria dopo ore la scoperta choc dei soccorritori

(Di sabato 20 luglio 2024) I vigili del fuoco stanno continuando a lavorare all’interno dellacolpita da unaprecipitata a seguito delle forti piogge che si sono abbattute sulla zona. Lo smottamento ha colpito via della Val a Livigno, sul Passo del Gallo, che collega la città alla Svizzera. Nove persone sono state salvate ieri dai, ma le operazioni di rimozione delle rocce e dei detriti continuano in queste ore. Quattro frane separate hanno portato sassi e fango a bloccare strade e gallerie. Ed è proprio in uno di quei tunnel che numerosi automobilisti e motociclisti sono rimasti bloccati a seguito del maxi smottamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno portato in salvo le persone, per lo più turisti, con un battello pneumatico tramite il lago di Livigno.