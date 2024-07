Primavera Il calendario pre-campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ufficializzato il cammino pre-delladi Alessandro Birindelli, che dallo scorso 9 luglio si sta allenando al Centro Sportivo di Monteboro in vista della prossima stagione che prenderà il via il 17 agosto. Saltato il primo test con la prima squadra di D’Aversa, tramutatosi in una sfida in famiglia con l’aggiunta di qualche, la prima amichevole degli azzurrini sarà disputata giovedì prossimo alle 18.45 a Chianciano Terme contro la Pianese, fresca di promozione in Serie C. Il 31 agosto alle 18.30 al Centro Sportivo di Petroio, invece, sfida al San Donato Tavarnelle (Serie D), mentre il 7 agosto è in programma la gara con il Figline (Serie D). Infine, sabato 10 agosto a Sarteano ultimo test contro il Follonica Gavorrano (Serie D). In Coppa Italia di categoria, invece, l’Empoli esordirà il 30 ottobre nei 32esimi contro il Cosenza.