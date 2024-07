Oroscopo 22 28 Luglio questo segno deve fare attenzione alle spese impreviste | soldi in meno da spendere per le vacanze

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 20 luglio 2024) Uno dei segni dello Zodiaco dovrà tenere d’occhio costantemente le uscite, rischia di impoverirsi già a partire dalla prossima settimana. Siamo ormai nel clou dell’estate e il cosmo continua a inviarci segnali inequivocabili. La settimana che sta per arrivare potrebbe essere decisiva per molti segni zodiacali; uno tra tutti dovrà monitorare consia le entrate che le uscite per non rischiare di impoverirsi nel giro di pochi giorni. In ballo ci sono le, non è da escludere che il budget non possa bastare per partire quest’anno – ache non sia stato già messo da parte in anticipo. Qualche uscita di troppo in arrivo perdello Zodiaco – notizie.