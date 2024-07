Lento ritorno alla normalità dopo il caos tecnologico mondiale Ma il danno è senza precedenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Aziende e servizi in tutto il mondo si stanno lentamente riprendendoche la massiccia interruzione che ha colpito i sistemi informatici di aziende, banche, ospedali e compagnie aeree. Il ceo di Crowdstrike, la società di sicurezza informatica che ha rilasciato un aggiornamento software difettoso per Microsoft Windows, si è scusato per l'interruzione e ha affermato che è stata rilasciata una soluzione, ma ha ammesso che potrebbe passare «un po' di tempo» prima che tutti i sistemi siano di nuovo attivi e funzionanti. Mentre alcuni aeroporti stanno iniziando a tornarela cancellazione di migliaia di voli, gli operatori si aspettano che alcuni ritardi e cancellazioni persistano durante il fine settimana. Molte aziende si trovano ora a gestire arretrati e ordini mancati la cui risoluzione potrebbe richiedere giorni.