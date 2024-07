Inter il mercato ruota attorno a tre giocatori Movimenti – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) L’è bloccata sul, sia in entrata che in uscita. Ci sono situazioni importanti da risolvere, precisamente tre dentro le mura nerazzurra. Sport Mediaset dà i dettagli. ORDINI – Ilin entrata dell’dipende dalle uscite. Le parole di Giuseppe Marotta su Albert Gudmundsson chiariscono ancora di più che senza cessioni, soprattutto in attacco, non arriva nessuno. Piero Ausilio e la dirigenza devono seguire le richieste di Oaktree, che fanno riferimento soprattutto ai conti e al bilancio. Così come accaduto con Steven Zhang si cercherà di spendere il meno possibile e con il massimo del criterio., ilintorno a tre nomi! SITUAZIONENA – I nomi da cui dipende ilnerazzurro sono tre: Valentin Carboni, Denzel Dumfries e Marko Arnautovic. Il primo ha offerte ma solo in prestito ed il Marsiglia ha appena acquistato Mason Greenwood.