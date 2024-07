Grandi soddisfazioni per gli arbitri del Piceno | ecco le promozioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Finale di stagione ricco diper la sezionedi calcio Guiducci di Ascoli. La più grande l’ha ottenuta l’assistente arbitrale Gregorio Galieni che è stato promosso in serie C. Una gioia che ripaga i tanti sacrifici di Gregorio che al momento è il grande orgoglio della sezione ascolana. Due ottimi traguardi li hanno raggiunti anche gli assistenti arbitrali Serafino Marchei e Pierpaolo Silvestri che sono stati promossi in serie D. Un plauso anche all’osservatore arbitrale Danilo Camaioni promosso alla Con dil, Commissione osservatori nazionali perdella can D. In particolare visionerà e valuterà glidi Eccellenza Interregionale e serie D. Complimenti poi al giovane Leonardo Tedeschi promosso in Prima categoria e al bravo Gianluca Oggiani promosso in serie C2 di calcio a 5.