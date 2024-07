Cio dialogo con Coni per Dolomiti Valtellina 2028 | Nuova generazione di atleti e leader

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) “La visione diè quella di passare il testimone a unadi. Il masterplan si basa al 100% sulle strutture esistenti nei tre cluster, in, Val di Fiemme e Cortina. Su dieci sedi di gara, sei saranno utilizzate da Milano Cortina. Ospitare gli YOGcontribuirebbe ad amplificare la visione, l’impatto socio-economico e l’eredità sportiva di Milano Cortina 2026, promuovendo ulteriormente il Nord Italia come sede di eventi internazionali legati agli sport invernali“. Queste sono le parole di Karl Stoss, presidente della Commissione Future Host per i Giochi Olimpici Invernali nonché membro del Cio.