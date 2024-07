Cgia Lombardia Emilia R Veneto motore del Paese nel 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Anche nella, l'Romagna e ilsaranno le regioni che traineranno il Pil reale nazionale che, stando ai principali istituti di statistica, dovrebbe attestarsi attorno al +0,7%, contro il +0,1% della Germania, il +0,7% della Francia e il +2,1% della Spagna. Lo rileva lasecondo la quale ladovrebbe crescere dello 0,95%, l'R. dello 0,86%, ildello 0,80%, mentre la Valle d'Aosta dello 0,81%. Le prime tre. messe assieme producono il 41% del Pil nazionale, il 53% dell' export italiana e vi risiedono oltre 19 milioni di persone, il 33% dell'intera popolazione in Italia. Se le altre regioni del Centronord cresceranno tutte con incrementi che vanno dallo 0,5% in su, per contro le realtà geografiche del Mezzogiorno segneranno una variazione di crescita, sebbene sempre anticipata dal segno più, ma di modesta entità.