Carpi Estate quando un concerto tira l’altro

(Di sabato 20 luglio 2024) ‘La2024. Eventi ed iniziative per tutti e tutte’. Questo è il ‘biglietto da visita’ della tradizionale programmazione estiva per garantire proprio a tutti, dai più piccoli ai grandi, serate di intrattenimento nei mesi più caldi dell’anno. Un cartellone vario, che si articola in tante rassegne e che ogni anno riscontra il gradimento di chi vuole passare una serata all’insegna della spensieratezza, del cinema, della musica. Ottima musica se si pensa alla presenza adi Mauro Pagani e di Dee Dee Bridgewater Quartet ‘meets’ Medit Orchestra, a Paola Turci con Gino Castaldo (mercoledì 24 luglio, in piazzale Re Astolfo alle 21, con lo spettacolo ‘Il tempo dei Giganti’, dedicato agli anni 1979, 1980 e 1981), o ancora Mike Stern & Randy Brecker Band (martedì 30 luglio alle 21 in piazzale Re Astolfo). Solo per citare alcuni nomi.