Volley Loveth Omoruyi è l’ultima convocata per le Olimpiadi Selezionata la sostituta di Degradi per Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Julio Velasco ha sciolto l’ultimo dubbio e ha selezionato ladell’infortunata Alicein vista delledi2024. Il CT della Nazionale Italiana difemminile ha selezionato, preferendola a Stella Nervini. La schiacciatrice rinfoltirà il reparto di banda, dove le titolari designate sono Myriam Sylla e Caterina Bosetti, mentre l’altra alternativa è la giovane Gaia Giovannini (a inizio estate si era dovuta chiamare fuori anche Elena Pietrini causa infortunio). La 21enne di Lodi sarà alla sua prima partecipazione ai Giochi e corona così il proprio percorso in azzurro dopo aver vinto tantissimo a livello giovanile (Europei Under 16, Under 19, Under 19, senza dimenticarsi dell’argento ai Mondiali Under 20).