Parigi 2024 regolamento basket 3X3 | la formula e come funziona

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ile tutto quello che c’è da sapere sul3X3 alle Olimpiadi di. Dopo l’esordio nell’ultima edizione di Tokyo, questo innovativo sport urbano torna nella capitale francese dal 30 luglio al 5 agosto a Place de La Concorde. Due squadre da tre giocatori attaccano e difendono lo stesso canestro, posto in un campo largo 15 m e lungo 11. Ogni partita dura 10 minuti o fino al momento in cui uno dei due team raggiunge o supera quota 21: i canestri realizzati all’interno dell’arco valgono 1 punto cosìi tiri liberi, quelli all’esterno ne portano invece 2 alla squadra. In caso di parità si gioca un supplementare: vince chi totalizza per primo altri 2 punti. Ogni azione d’attacco può durare al massimo 12 secondi e un giocatore non può rimanere spalle a canestro per più di 5 secondi.