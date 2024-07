Non solo Gaetano Conte ha deciso | altri due nomi verso l’addio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il Napoli, dopo aver chiuso diversi colpi in difesa, è ora a lavorare sul mercato per effettuare alcuni colpi in uscita. Dopo i primi botti in casa Napoli si lavora in uscita, il club partenopeo lavora per i giocatori considerati esuberi ee Manna valutano chi deve partire e chi invece deve restare in casa azzurra. Il prossimo anno la società partenopea non giocherà le coppe europee e per questo motivo la rosa deve essere accorciata, prima degli ultimi colpi la società deve valutare le cessioni e sono diversi iche potrebbero partire. C’è Lindstrom, sempre più vicino all’Everton (accordo in prestito oneroso con diritto di riscatto) e Gianlucache probabilmente potrebbe lasciare Napoli, stavolta a titolo definitivo.