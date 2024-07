La Serie A impugna la delibera Figc sui pesi elettorali

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come ha appreso l’Ansa, la LegaA ha deciso dire, con una votazione all’unanimità durante l’assemblea a Milano, lacon cui il Consiglioha deciso di confermare itra le varie componenti per l’elezione del prossimo presidente della federazione, che è in programma il 4 novembre. Il commento di Casini sulla scelta dellaA Al termine dell’assemblea, il presidente dellaA Casini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riportate dall’Ansa, che spiegano il motivo della decisione: «Sapendo che partirà lunedì il dialogo con le componenti, poiché c’era la scadenza del termine per poterre il regolamento elettorale approvato lunedì scorso, l’assemblea ha deciso dire il regolamento prima che scada il termine. Non è un atto ostile ma di difesa tecnica, con la scadenza o lo si faceva o non era più possibile.