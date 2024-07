Il turismo frena i centri per migranti in Albania la stampa locale | Rama non può permettersi il via ad agosto E il cantiere è in ritardo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Saranno operativi il primol’hotspot di Shengjin e il centro di permanenza di Gjader, nel nord dell’? A guardare da vicino i cantieri, pare proprio di poterlo escludere, anche se ad oggi la cosa non è ancora ufficiale. I lavori per la parte più complessa del costoso progetto di ‘esternalizzazione delle frontiere dell’Italia’, ossia il Cpr nel villaggio remoto della municipalità di Lezhe, sono tutt’altro che ultimati, mentre gli operai affrontano temperature che continuano a salire, con picchi che hanno raggiunto i 43 gradi. Le temperature fanno da sfondo anche alla stagione turistica, nuova variabile che rimette in discussione l’inaugurazione annunciata da Giorgia Meloni il 5 giugno scorso proprio a Shengjin. Allora la stagione estiva doveva entrare nel vivo e l’annuncio della premier aveva il peso di un punto e a capo.