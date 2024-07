Cessione Gaetano fissato l’incontro tra Napoli e Cagliari | quando avverrà

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Uno degli azzurri che sarà ceduto nel corso di questa sessione di mercato è Gianlucache potrebbe definire la. Dopo l’ottima seconda parte di stagione in prestito al, Gianlucaè rientrato al. Il centrocampista azzurro è partito con la squadra per il ritiro di Dimaro, dove c’era la speranza di una permanenza. Purtroppo Conte ha deciso di non puntare sul centrocampista italiano, che presto sarà ceduto. È statoche potrebbe definire ufficialmente ladicolper ladisi terrà Il mercato delè partito col botto, con gli azzurri che hanno messo a segno i colpi Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno. Dopo i colpi in entrata, ilha portato la propria attenzione alladei vari esuberi.