Carrarese grande fucina di giovani promesse Motolese | Mi ispiro a Chiellini e Bonucci

(Di venerdì 19 luglio 2024) In questi ultimi anni lasi è fatta apprezzare per la sua capacità di andare a pescare profilidi prospettiva. Con alcuni la società apuana ha finito col monetizzare. Andando a ritroso pensiamo a Biasci venduto al Carpi e più recentemente a Bozhanaj, comprato per essere girato poi al Modena e fare una bella plusvalenza. Altri giocatori all’ombra delle Alpi Apuane hanno trovato la loro consacrazione. Grassini ad esempio è cresciuto molto fino a diventare, purssimo, l’unico giocatore bandiera della squadra. L’anno scorso è letteralmente esploso Zanon, tanto da essere molto richiesto sul mercato, ed è definitivamente esploso Zuelli, che laha appena rilevato dal Pisa. Anche quest’anno dalla sede di Piazza Vittorio Veneto sono pronti a fare nuove scommesse suiche si sperano possano rivelarsi vincenti.