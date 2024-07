Calabria raccontato da Galanda | Ai tifosi dico | fiducia e pazienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dantea Pistoia ritroverà Gekun suo vecchio amico, un compagno di squadra con cui ha condiviso una stagione a Milano e la Nazionale. "È un po’ che non lo vedo – dice– e non vedo l’ora di riabbracciarlo, Dante è un amico". E, allora, chi meglio dici può parlare del nuovo allenatore dell’Estra Pistoia? Un ritratto digiocatore ma anche e soprattutto l’uomo. "Dante è una persona molto intelligente – prosegue– vivace, molto americano nel modo di fare. È molto solare con un grande carattere e ha le sue idee che porta avanti con forza. Da giocatore era uno audace con ottime caratteristiche e non poteva essere altrimenti visto che è uscito da North Carolina, un college storico dove si insegna basket ad altissimo livello. Dante era uno degli idoli del college ed è uno che conosce la pallacanestro".