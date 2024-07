WTA Budapest 2024 risultati 18 luglio | Diana Shnaider ai quarti eliminata Wang Xiyu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si completano gli ottavi di finale dell’Hungarian Grand Prixdi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor magiara di, in Ungheria: nel tabellone di singolare femminile, senza azzurre iscritte, oggi scende in campo la parte alta del main draw. Il derby russo sorride alla numero 1 del seeding,, che regola la qualificata Ekaterina Makarova con un duplice 6-3 e domani tornerà in campo per affrontare la lucky loser tedesca Ella Seidel, la quale supera la padrona di casa magiara Anna Bondár con un doppio 7-5.