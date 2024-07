Voci per la libertà Diodato Pedrini Mou e altri big a Rovigo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (askanews) – Ala 27esima edizione del festival “per la– Una canzone per Amnesty”: dal 19 al 21 luglio tre giorni di musica e diritti umani a fianco di Amnesty International attraverso la migliore musica italiana con, Omar, Erica Mou, Patrizia Laquidara, Laika, Malvax, Gloria Rogato, il contest per emergenti e molto altro, all’insegna della campagna di Amnesty International “Proteggo la protesta”. A condurre le tre serate sul palco principale ci saranno Savino Zaba (Rai1 – Rai Radio1), Carmen Formenton (per la) e Manola Borgato (Radio Kappa). Venerdì 19 luglio si parte nel pomeriggio con due appuntamenti in piazzetta Annonaria. Alle 18 “Il carcere in piazza”, un reading tra musica e parole con la cantautrice Erica Mou e gli attori Giorgia Brandolese e Andrea Zanforlin.