Vietato giocare a calcio coi fascisti Paolo Berizzi il delirio contro gli amici di Vannacci

(Di giovedì 18 luglio 2024) Con inon si gioca a. Era inevitabile che prima o dopo uno dei guru della sinistra dicesse pure questo. Il vincitore, alla fine, è stato, firma di Repubblica nota per andare a caccia di camerati anche nei posti più improbabili Ecco, è successo, in pratica, che martedì sera, all'Aquila, allo stadio Gran Sasso d'Italia, si è giocata la trentatreesima edizione della Partita del cuore, che quest'anno ha avuto come protagoniste la nazionale dei cantanti e quella dei politici. Al di là del risultato (la nazionale politici ha vinto ai rigori), la cosa importante era raccogliere fondi da destinare all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila. Un obiettivo che mette tutti d'accordo, ovviamente, e infatti la partecipazione è stata bipartisan.