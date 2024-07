Ue Meloni ha scelto da capo partito Cangini spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 luglio 2024) Evidentemente timorosa di apparire incoerente, evidentemente restia a liberarsi anche formalmente dalla retorica identitaria di quando era all’opposizione, evidentemente condizionata dai propri “nemici a destra”, Giorgiahala via più facile per un leader di, la più difficile e insicura per undi governo. Lasciando libertà di coscienza ai gruppo politici di Ecr, e soprattutto dando indicazione di voto contrario agli eletti di Fratelli d’Italia, la presidente del Consiglio hadi rimanere fuori non solo effettivamente, ma anche formalmente dalla maggioranza che guiderà l’Unione europea per i prossimi cinque anni: una scelta oggettivamente ambigua, debole, dovuta alla convinzione, giusta o errata che fosse, che le condizioni politiche e dinon le permettessero di spingersi oltre. Un vero peccato.