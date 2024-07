PS5 Pro è stata rinviata e non uscirà nel 2024? Lo suggerisce un noto leaker

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tom Henderson, uno deipiù affidabili e noti sulla piazza, ha condiviso un nuovo commento dove non ha escluso la possibilità che PS5 Pro venga immessa sul mercato da Sony nel corso del 2025, senza riuscire di conseguenza a rilasciarla negli ultimi mesi di questo, come hanno riportato in passato svariate informazioni. Addentrandoci nello specifico della questione, Henderson ha risposto ad un utente che parlava del rilascio di questa chiacchierata ed attesa console potenziata del colosso giapponese, affermando che secondo lui il mese di settembresarebbe perfetto per l’annuncio di PlayStation 5 Pro. Il commento dell’utente in questione è il seguente: “Penso che settembre sia probabilmente un mese interessante, visto che PS5 Pro potrebbe essere annunciata intorno a questo periodo”. Proprio a questo commento Tom Henderson ha risposto in questo modo: “Se esce quest’anno”.