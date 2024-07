Naturalmente Pianoforte | Filippo Graziani e tutti gli altri appuntamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 –, nella sua edizione 2024 è, innanzitutto, il festival anima del Casentino: considera, infatti, la valle come un corpo unitario, la coinvolge e valorizza nel suo insieme, puntando sul fascino dii centri storici e dei borghi, portando la manifestazione in ben 40 spazi diversi distribuiti ini Comuni dell’area e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Su questo territorio distende un’onda musicale fatta di 90 concerti (in gran parte gratuiti), composta da 170 artisti e capace di aprirsi, da quest’anno, al contributo trasversale di tante altre forme artistiche, dalla pittura alla fotografia, dalla letteratura al mondo dei fumetti. Una contaminazione tra generi e linguaggi artistici che caratterizza anche il programma di venerdì 19 luglio, terza giornata del festival.