Luca Marinelli e Tim Blake Nelson in giuria a Locarno 2024

(Di giovedì 18 luglio 2024) Gli attorie Timnelladel concorso internazionale delFilm Festival presieduta dalla regista Jessica Hausner. Annunciata ladel concorso internazionale delFilm Festival. Ad affiancare la Presidente Jessica Hausner ci saranno, tra gli altri, l'italiano, e Tim, attore feticcio dei fratelli Coen. Con loro anche la regista indiana Payal Kapadia, vincitrice dell'ultimo Grand Prix di Cannes con All We Imagine as Light () e la produttrice belga Diana Elbaum. A decretare il vincitore del Pardo d'Oro - Concorso Cineasti del Presente, la sezione dedicata ai registi emergenti al loro primo o secondo lungometraggio, saranno il regista nigeriano C.J. "Fiery" Obasi, noto al pubblico del Festival per aver partecipato