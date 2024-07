LIVE Atletica Europei U18 in DIRETTA | problemi all’impianto dei blocchi di partenza gare ferme sulla pista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 Sono addirittura andati via gli atleti della seconda batteria dei 110 ostacoli, situazione che quindi non cambierà per diversi minuti. 17.21 Ancora non risolti itecnici riguardanti idi, programma di gara che non si smuove. 17.18 Ecco i dodici qualificati alla finale del lancio del disco maschile. 1 B (1) 523 POL POL Jakub RODZIAK 62.14 Q 2 A (1) 640 SWE SWE Ludvig ELLGREN 59.84 Q 3 B (2) 379 IRL IRL Cian CRAMPTON 58.59 Q4 A (2) 416 ITAITAFrancesco D’ANGELO 56.45 q 5 A (3) 668 UKR UKR Danylo BATARCHUK 56.40 q 6 B (3) 678 UKR UKR Yaroslav LYSTOPAD 56.24 q 7 B (4) 465 MDA MDA Denis CUTCOVE?CHI 55.33 q8 B (5) 406 ITAITAMattia BARTOLINI 55.18 q 9 A (4) 104 AUT AUT Stefan GAISBAUER 54.84 q 10 B (6) 596 SUI SUI Francis BIRRI 54.58 q 11 A (5) 208 EST EST Sten-Erik IIR 54.