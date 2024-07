L’autostrada del Sole festeggia 60 anni con lo spettacolo La tenda la vela

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024) CAMPI BISENZIO –del, infrastruttura che ha segnato il boom italiano del dopoguerra, ha compiuto 60. Autostrade per l’Italia ha celebrato il compleanno dell’A1 e della ‘sua’ chiesa con unoteatrale, pensato per fondere spiritualità, arte e cultura. Questoversario è caduto peraltro in un anno, il 2024, che segna un’altra ricorrenza: quella dei 100della prima autostrada al mondo, la Milano-Laghi, inaugurata nel 1924, anch’essa gestita da Aspi. L’evento è stato inoltre l’occasione per tornare a sottolineare l’importanza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. La, la, andato in scena nella chiesa di San GiovBattista, è unoteatrale di poesia, scritto per l’occasione dal poeta Davide Rondoni e affidato alla direzione del regista Giancarlo Cauteruccio.