La svolta di Matteo Renzi dopo l’abbraccio con Elly Schlein | Perché ora l’alleanza con il Pd si può fare Anche con il M5s

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha deciso di abbracciare il «Campo largo»immortalato durante la Partita del cuore con. Al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva parte proprio da quella foto che solo lui ha pubblicato, a differenza della segretaria dem, e dice chiaro e tondo di voler lavorare a un’alleanza con Pd e M5s «senza veti». Alla domanda di Maria Teresa Meli su una possibile alleanza cone Giuseppe Conte,taglia corto: «Non facciamola lunga: non è solo possibile, ma èl’unica alternativa per evitare che ci teniamo per lustri Giorgia Meloni con sorelle, cognati e compagnai cantante». Secondole alternative sono due per battere la maggioranza di governo: «Subire o reagire. Per reagire va costruita l’alternativa, dichiarando chiusa la stagione dei veti e mettendo insieme i voti».