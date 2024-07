Europei Under 19 2024 | Italia show contro l’Irlanda del Nord azzurrini in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’di Bernardo Corradi non lascia scampo ai padroni di casa deldele vince nettamente la sua seconda partita agli19: con questo successo, il secondo in altrettante partite del girone, con una giornata di anticipo glivolano ine lo fanno da prima del girone, dunque affronteranno la seconda del gruppo B nell’incrocio a eliminazione diretta che metterà poi in palio la finale. Per i campioni in carica a livello di U19, nel 3-0 finale in gol Zeroli e Camarda (doppietta), dunque marcatori tutti di proprietà del Milan. Nel primo tempo dopo un avvio a ritmi bassi, è l’a sbloccarla: palla in mezzo che spiove, rimbalza alle spalle di tutti dove si fionda Zeroli, che a tu per tu col portiere, un po’ in acrobazia, non sbaglia.