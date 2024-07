Ecco i concorrenti ci siamo E sono nomi belli quelli che entrano al Grande Fratello 2024

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 18 luglio 2024) Neanche si era ancora conclusa l’ultima edizione che già online si discuteva dele dell’ipotetico nuovo cast di. Negli ultimi mesi e settimaneemersi diversidi vip (la formula ibrida però garantirà ancora i nip) e si parlava di alcuni ex gieffini. L’aggiornamento su due volti. Sembra proprio che ci saranno davvero degli iconici, ed indimenticabili, exdelle precedenti edizioni. Alfonso Signorini ne avrebbe contattati due in particolare, a svelarne l’identità è stata l’esperta di gossip e televisione Deianira Marzano. Non solo, almolti altriinteressanti. Per il momento, come è stato ricapitolato da Novella 2000 nelle scorse ore,stati fatti idei tre ex naufraghi di diverse edizioni de L’isola dei famosi Nadia Rinaldi, Jonas Berami e Vera Gemma.