Bracconaggio | sequestrati quasi 800 tra merli tordi e cesene catturati illegalmente e destinati al mercato dei richiami vivi e circa altri 200 già deceduti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) - Maxi operazione dei Carabinieri forestali alla presenza di volontari della Lipu e del Cabs. Il presidente della Lipu: “Bloccare ogni tentativo di normativa che favorisca pratiche illegali come queste e abolire i”. Video a questo link Roma, 18 luglio 2024.Si procuravano dall'estero numerosi uccelli, li dotavano di anelli fasulli e li rivendevano ai cacciatori comeallevati. Si chiama “Turdus aureus” la vasta operazione antirealizzata nei giorni scorsi dal Reparto operativo Soarda dei Carabinieri Cites, con i Carabinieri forestali di Perugia e il Centro anticrimine di Udine, alla presenza dei volontari della Lipu, del Cabs e di inanellatori dell'Ispra, ed effettuata in diverse regioni italiane: 14 i soggetti indagati residenti in Toscana, Lombardia, Campania e Umbria.