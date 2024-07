Bimba di 7 anni annegata nel lago | emerge un terribile dubbio

Leggi tutta la notizia su tvzap

La piccola Anisa Murati è partita ieri, mercoledì 17 luglio 2024, insieme agli altri bambini del centro estivo, per trascorrere una giornata al Bioparco Acquaviva di Caraglio. La bambina è stata trovata morta in fondo ad uno dei laghi presenti all'interno della riserva. Cos'è successo? Spuntano i dubbi sugli animatori del centro estivo del quale Anisa faceva parte. Bambina morta a Caraglio, con chi era Il corpo della piccola è stata ritrovato a due metri di profondità nel grande bacino artificiale all'interno del bioparco, solo dopo l'intervento dei sommozzatore. Sono tanti i punti da chiarire sulla tragica vicenda.