Temptation Island anticipazioni 18 luglio | due fidanzati vicini al bacio e un falò

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La puntata di giovedì 18disi preannuncia essere una puntata ad altissima tensione. Siamo, ormai, al giro di boa, mancano tre messe in onda alla conclusione del reality show, pertanto, i nodi stanno per venire al pettine. Al centro dell’attenzione domani sera ci saranno, soprattutto, due coppie in particolare, ovvero, quella formata da Lino e Alessia e quella comporta da Raul e Martina. Entrambi i duedaranno luogo a comportamenti che lasceranno di sasso le loro rispettive compagne. Ma non solo, potrebbe arrivare l’epilogo anche per altre coppie. Linossimo a Maika, Alessia sconvolta aIl viaggio nei sentimenti continua, ledella puntata del 18disono davvero scoppiettanti. Quello che abbiamo visto fino a questo momento, infatti, potrebbe essere letteralmente stravolto da alcuni eventi.