Sacchi ancora rosica | La differenza tra la mia Italia e quella di Lippi è nei rigori di Baggio e Grosso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024). Scrive per la Gazzetta un articolo sui trent’anni della finale di Pasadena trae Brasile, Usa 94.del rigore sbagliato da(in realtà sbagliarono anche Franco Baresi e Massaro ma soprattutto quello di Massaro non lo ricorda nessuno). L’articolo termine con la frase che è un manifesto dellata: Latra la miadel 1994 e l’didel 2006 che ha vinto il titolo è in un rigore: Robertolo sbaglia, Fabiolo segna.se la prende anche con la politica, segnatamente con Andreotti e Matarrese.e le accuse alla politica Il fatto è che alla finale con il Brasile ci arrivammo in condizioni difficili. Fisicamente eravamo cotti, i giocatori non avevano più muscoli nelle gambe. Me lo dissero anche i medici e i massaggiatori: «Non c’è più niente da massaggiare». Nei giorni precedenti non ci allenammo.