Pamela Anderson al naturale al mare | la sua missione di autenticità

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ad un anno dalle sue prime apparizioni in pubblico, sui red carpet più importanti, senza un filo di trucco,prosegue nella suadi. L’attrice californiana, classe 1967, che negli anni ’90 ha incarnato il sogno erotico maschile per eccellenza, forme generose strizzate in costumi e abiti succinti, capelli biondo platino e trucco marcato, superati gli “anta” ha invertito la tendenza. In un momento in cui molte sue colleghe non si rassegnano alle rughe e al passare inevitabile del tempo,ha scelto di andare controcorrente, fregandosene di trucco, ritocchini e filtri di varia natura, presentandosi al mondo nella maniera piùpossibile. No trucco, no parrucco, no tacco, abiti comodi e spesso oversize.