Modalità discutibili ma Sala non rompa Aeroporto Berlusconi lo sfogo di Pier Silvio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Non mi candido, ma sento il fascino della politica” L'ad del gruppo Mediasetlo ha spiegato durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024-2025. ”La politica mi affascina. Il fascino lo sento n termini di adrenalina, avventura, spinta, rapporto con la gente io lo sento, fa parte del dna di mio padre. Di un qualcosa che io sento ahimé avere. Parlare con le persone è stato il mio mestiere per più di 30 anni perché la tv questo fa. Ma un conto è fare le elezioni con la grande avventura elettorale, un conto il sacrificio della vita politica di tutti i giorni. L'azienda e i miei progetti ne risentirebbero troppo”. L.AD ha colto l'occasione per smentire di aver commissionato sondaggi su una sua discesa in campo. “E' una balla colossale. E ci tengo a dirlo”.