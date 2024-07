Infrastrutture investimenti strategici | Bruxelles seleziona 134 progetti per 7 mld di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Commissionepea hato 134nel settore dei trasporti che riceveranno oltre 7 miliardi diin sovvenzioni dell’Ue dal meccanismo per collegare l’pa (Cef), lo strumento dell’Unionepea per glinelle. La Commissione ha evidenziato che è il bando più importante nell’ambito dell’attuale programma Cef Trasporti e che “circa l’83% dei finanziamenti sosterràche realizzano gli obiettivi climatici dell’Ue, migliorando e modernizzando la retepea di ferrovie, vie navigabili interne e rotte marittime lungo la rete transpea di trasporto (Ten-T). Iferroviari riceveranno l’80% dei 7 miliardi di. Inoltre, il regolamento Ten-T rivisto entrerà in vigore a partire da domani, 18 luglio.