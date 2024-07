Indonesia pronta ad entrare nel club delle 5 potenze mondiali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nell’anno 2050, l’, che si annovera fra le cosiddette economie emergenti, si classificherà al quarto posto tra le 5 economie più forti al mondo, effettuando il sorpasso su Germania e Regno Unito. L’Italia, un tempon fra le cinque, non sarà neanche in classifica. In generale le economie emergenti E7, tra cui l’, cresceranno molto più velocementeeconomie del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti). È quanto emerge dalla mappa del potere economico mondiale ridisegnata dalla multinazionale di consulenza Pwc –PriceWaterhouseCoopers.