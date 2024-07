Ginevra Di Marco La mia musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Donnae le Stazioni Lunari" in scena sabato (ore 21.30, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) in piazza Federico II. Uno spettacolo che ripercorre gli ultimi quindici anni della ricercale diDi, volta a scoprire e riscoprire pezzi della tradizione popolare a partire dal bacino del Mediterraneo fino alle coste del Sudamerica e oltre. L’esibizione sarà preceduta dal gruppo Lulù Massa. In questi anniDiha incrociato volti, suoni, memorie, ha fatto suoi canti in lingue diverse provenienti da tutto il mondo, si è confrontata con artisti del panorama nazionale in uno scambiole e umano, ha approfondito tematiche sociali importanti che oggi sono il nodo cruciale del nostro vivere: lavoro, emigrazione, corruzione, condizione della donna, sostenibilita` ambientale.