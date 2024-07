Cabal per meritare l’Inter deve crescere nella gestione dei passaggi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024)sta puntando su Juanper il ruolo di difensore di sinistra. Il colombiano però per rispondere ai compiti che Inzaghi chiededei. TALENTO DA SVILUPPARE –è sempre più vicino al. Il classe 2001 del Verona è un giocatore dalle spiccate doti fisiche e difensive, che però trovando costanza negli ultimi mesi ha dimostrato di avere anche talento offensivo da sviluppare. Un talento legato però principalmente al gioco in progressione palla al piede. Un aspetto in cuiinfatti è invece ladei. LAVORARE SUI– Vediamo le sue statistiche suiprese da Fbref: Risulta immediatamente evidente comesia poco abituato a un gioco associativo. Tradotto, al Verona toccava pochi palloni e di conseguenza produceva pochi. Tra questi poi la sua predilezione va per quelli lunghi.